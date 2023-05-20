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Цветков Андрей Иванович

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Место рождения

Большое Филино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.08.1888 ст.

Дата смерти

01.02.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Филино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Ф.570, оп.10, д.3291, л. об16-17, №22 Восприемники: села Филино воспитанник Духовной Семинарии сына священника Иван Иванович Добромыслов и деревни Тарасово крест. девица Матрена Ивановна
Бракосочетание
21.02.1907 ст.

Жена: Цветкова (Тюрина) Пелагея Яковлевна

Большое Филино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Ф.570, оп.10, д.3292А, стр. об290-291, №26 Поручители по жениху: из Филино Илья Осипович и деревни Гришино Григорий Михайлович Поручители по невесте: из Филино Николай Семенович Котов и и.о. псаломщик... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1910 ст.

Сын: Цветков Петр Андреевич

Мать ребёнка: Цветкова (Тюрина) Пелагея Яковлевна

Ф.570, опись 3, д.1979, л.442 об.-443, №33 Восприемники: села Васильево сын священника Феодор Яковлев Тюрин и дочь священника Мария Яковлева Тюрина Таинство крещения совершил: священник Иаков Тюрин с ... Показать все
Смерть
01.02.1961
Большие Печерки, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: атериокардиосклероз Актовая запись №5 от 04.02.1961 Шараповский с/с, Гагинский район, Горьковская область Похоронен: деревня Кресты, Борский район, Нижегородская область

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