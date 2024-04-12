Авдотья (Евдокия) Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Максимова

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1821

Дата смерти

После 1838

Пол

Женский

Отец

Около 1794 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821

Отец: Максим Антонов

Мать: Фекла Андреева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1838
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51 оп. 8, д. 897 (1858) | Ревизские сказки 1858 года 13 мая Московской губернии Рузского уезда села Васильевского помещика Титу... Показать все
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