Авдотья (Евдокия) Максимова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1821
Дата смертиПосле 1838
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821
Отец: Максим Антонов
Мать: Фекла Андреева
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка г-на Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1838
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51 оп. 8, д. 897 (1858) | Ревизские сказки 1858 года 13 мая Московской губернии Рузского уезда села Васильевского помещика Титу... Показать все