Карвецкий Николай Иоаннович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Сын: Карвецкий Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карвецкая Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карвецкая Вера Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карвецкий Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карвецкий Семен Николаевич
Смерть
Неизвестно