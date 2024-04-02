Карвецкий Николай Иоаннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карвецкий Николай Иоаннович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Карвецкий Петр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карвецкая Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карвецкая Вера Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карвецкий Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карвецкий Семен Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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