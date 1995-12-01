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Тюльдюков Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

?.12.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.1982

Сын: Тюльдюков Федор Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.12.1995

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