Тюльдюков Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смерти?.12.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.1982
Сын: Тюльдюков Федор Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.12.1995