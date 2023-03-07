Стародумов Андрей (Ондрюшко) Федотов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1618
Дата смертиМежду 1668 и 1688
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1618
Отец: Стародумов Федот (Федотко) Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1636
Мать ребёнка: Стародумова Федосья Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Стародумов Епимашко (Ефим) Андреев
Мать ребёнка: Стародумова Федосья Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Стародумов Михаил (Михайло) Андреев
Мать ребёнка: Стародумова Федосья Терентьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дулова Мария Андреева
Мать ребёнка: Стародумова Федосья Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1668 и 1688