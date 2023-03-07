Стародумов Андрей (Ондрюшко) Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумов Андрей (Ондрюшко) Федотов

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Место рождения

Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1618

Дата смерти

Между 1668 и 1688

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1618

Отец: Стародумов Федот (Федотко) Иванов

Мать: не указана

Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Стародумов Семен Андреев

Мать ребёнка: Стародумова Федосья Терентьева

Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Стародумов Епимашко (Ефим) Андреев

Мать ребёнка: Стародумова Федосья Терентьева

Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Стародумов Михаил (Михайло) Андреев

Мать ребёнка: Стародумова Федосья Терентьева

Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дулова Мария Андреева

Мать ребёнка: Стародумова Федосья Терентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародумова Федосья Терентьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Между 1668 и 1688
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