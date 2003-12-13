Чиванков Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиванков Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1964

Отец: Чиванков Александр Петрович

Мать: Чиванкова Нина Ивановна

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