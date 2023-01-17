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Женский

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Не указан

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Не указана

Дети

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AS
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Токарев Хрисанф Тимофеевич

Отец ребёнка: Токарев Тимофей Кондратьевич

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Токарев Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Токарев Тимофей Кондратьевич

Пены, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Токарев Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Токарев Тимофей Кондратьевич

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Токарев Евсей Тимофеевич

Отец ребёнка: Токарев Тимофей Кондратьевич

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