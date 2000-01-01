Ненарокова Екатерина Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненарокова Екатерина Зиновьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1887 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1887

Дочь: Агрипина Марковна

Отец ребёнка: Ненароков Марк Иванович

Сухоречье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ненароков Марк Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ненароков Марк Иванович

Смерть
Неизвестно
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