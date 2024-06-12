Арутюнов Арминак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арутюнов Арминак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арутюнц Карапет

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арутюнова Галина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арутюнов Роберт

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арутюнов Борис

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арутюнов Георгий

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аушина Шура

Смерть
Неизвестно

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