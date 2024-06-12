Арутюнов Арминак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арутюнц Карапет
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арутюнова Галина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арутюнов Роберт
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арутюнов Борис
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арутюнов Георгий
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аушина Шура
Смерть
Неизвестно