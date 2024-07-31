Бальчикова (Быкова) Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бальчикова (Быкова) Парасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Быков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бальчиков Николай Иннокетьевич

Отец ребёнка: Бальчиков Иннокент Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бальчикова -Кривогорницына Нина Иннокетьевна

Отец ребёнка: Бальчиков Иннокент Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бальчиков Михаил Иннокетьевич

Отец ребёнка: Бальчиков Иннокент Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бальчиков Иван Иннокетьевич

Отец ребёнка: Бальчиков Иннокент Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бальчиков Пётр Иннокетьевич

Отец ребёнка: Бальчиков Иннокент Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бальчиков Никита Иннокетьевич

Отец ребёнка: Бальчиков Иннокент Семёнович

Рождение ребёнка
03.08.1932

Сын: Бальчиков Илья Иннокетьевич

Отец ребёнка: Бальчиков Иннокент Семёнович

Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно

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