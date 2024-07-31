Бальчикова (Быкова) Парасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Быков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бальчиков Николай Иннокетьевич
Отец ребёнка: Бальчиков Иннокент Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бальчикова -Кривогорницына Нина Иннокетьевна
Отец ребёнка: Бальчиков Иннокент Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бальчиков Михаил Иннокетьевич
Отец ребёнка: Бальчиков Иннокент Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бальчиков Иван Иннокетьевич
Отец ребёнка: Бальчиков Иннокент Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бальчиков Пётр Иннокетьевич
Отец ребёнка: Бальчиков Иннокент Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бальчиков Никита Иннокетьевич
Отец ребёнка: Бальчиков Иннокент Семёнович
Рождение ребёнка
03.08.1932
Сын: Бальчиков Илья Иннокетьевич
Отец ребёнка: Бальчиков Иннокент Семёнович
Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно