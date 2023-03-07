Лубнин Андрей Иванов
Место рождениясело Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1721
Дата смерти1771
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: Лубнин Иван Гаврилов
Мать: не указана
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Косарева Матрона Андреева
Мать ребёнка: Лубнина Марфа Харитонова
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Параскева Андреева
Мать ребёнка: Лубнина Марфа Харитонова
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Лубнина Марфа Харитонова
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Лубнина Марфа Харитонова
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Лубнина Марфа Харитонова
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лубнина Марфа Харитонова
Работа или профессия
Неизвестно
поповский сын
Место жительства
Неизвестно
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1771
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя