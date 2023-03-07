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Лубнин Андрей Иванов

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Место рождения

село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Лубнин Иван Гаврилов

Мать: не указана

село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Косарева Матрона Андреева

Мать ребёнка: Лубнина Марфа Харитонова

село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Параскева Андреева

Мать ребёнка: Лубнина Марфа Харитонова

село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Лубнин Малахий Андреев

Мать ребёнка: Лубнина Марфа Харитонова

село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Лубнина Марфа Харитонова

село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Лубнин Порфирий Андреев

Мать ребёнка: Лубнина Марфа Харитонова

село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубнина Марфа Харитонова

Работа или профессия
Неизвестно
поповский сын
Место жительства
Неизвестно
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1771
село Пыжинское, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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