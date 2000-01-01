Пономарева (Лырчикова) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева (Лырчикова) Ольга Федоровна

Пономарева (Лырчикова) Ольга Федоровна

avatar

Место рождения

Магочи Россия

Дата рождения

15.07.1935

Дата смерти

28.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1935

Отец: Лырчиков Федор

Мать: Лырчикова Анастасия

Магочи Россия
Рождение ребёнка
30.07.1962

Дочь: Светлана Александровна

Отец ребёнка: Пономарев Александр Николаевич

Алматы КазахССР
Рождение ребёнка
05.07.1965

Сын: Пономарев Николай Александрович

Отец ребёнка: Пономарев Александр Николаевич

Алматы КазахССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Александр Николаевич

Смерть
28.01.1981
Алматы КазахССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close