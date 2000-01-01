Пономарева (Лырчикова) Ольга Федоровна
Место рожденияМагочи Россия
Дата рождения15.07.1935
Дата смерти28.01.1981
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1935
Отец: Лырчиков Федор
Мать: Лырчикова Анастасия
Магочи Россия
Рождение ребёнка
30.07.1962
Дочь: Светлана Александровна
Отец ребёнка: Пономарев Александр Николаевич
Алматы КазахССР
Рождение ребёнка
05.07.1965
Сын: Пономарев Николай Александрович
Отец ребёнка: Пономарев Александр Николаевич
Алматы КазахССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.1981
Алматы КазахССР