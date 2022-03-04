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Доведюк Лев Максимович
Доведюк Лев Максимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.03.2022
Пол
Мужской
Отец
Доведюк-Морозов Максим Юрьевич
1991 г.р.
Мать
Доведюк (Пономаренко) Екатерина Алексеевна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.2022
Отец:
Доведюк-Морозов Максим Юрьевич
Мать:
Доведюк Екатерина Алексеевна
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