Мухачев Василий (Васка) Киприанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухачев Василий (Васка) Киприанов

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Место рождения

дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1663 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1691 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Мухачев Купреян (Кипреянко) Михайлов

Мать: не указана

дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Мухачев Ермолай Васильев

Мать ребёнка: Мухачева Ненила Ермолаева

дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Мухачев Данило Васильев

Мать ребёнка: Мухачева Ненила Ермолаева

дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухачева Ненила Ермолаева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719
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