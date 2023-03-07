Мухачев Василий (Васка) Киприанов
Место рождениядер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1692
Отец: Мухачев Купреян (Кипреянко) Михайлов
Мать: не указана
дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708
Мать ребёнка: Мухачева Ненила Ермолаева
дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1709
Мать ребёнка: Мухачева Ненила Ермолаева
дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Сычевская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719