Прохоров Степан
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1907
Сын: Прохоров Павел Степанович
Мать ребёнка: Прохорова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Прохорова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
25.02.1912
Дочь: Кузнецова Мария Прохорова
Мать ребёнка: Прохорова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Прохоров Федор Степанович
Мать ребёнка: Прохорова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Шемятина Александра Прохорова
Мать ребёнка: Прохорова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Вера Степановна
Мать ребёнка: Прохорова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касьянова Нина Прохорова
Мать ребёнка: Прохорова Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно