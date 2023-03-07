Прохоров Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоров Степан

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Место рождения

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.11.1907

Сын: Прохоров Павел Степанович

Мать ребёнка: Прохорова Евдокия Федоровна

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Прохоров Петр Степанович

Мать ребёнка: Прохорова Евдокия Федоровна

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.02.1912

Дочь: Кузнецова Мария Прохорова

Мать ребёнка: Прохорова Евдокия Федоровна

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Прохоров Федор Степанович

Мать ребёнка: Прохорова Евдокия Федоровна

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Шемятина Александра Прохорова

Мать ребёнка: Прохорова Евдокия Федоровна

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Вера Степановна

Мать ребёнка: Прохорова Евдокия Федоровна

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касьянова Нина Прохорова

Мать ребёнка: Прохорова Евдокия Федоровна

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
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