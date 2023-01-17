(Котова) Анна Онисимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котов Онисим Павлович
Мать: Котова Мария Алексеевна
Крещение
25.01.1780
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемники: Сарапульской Слободы Федор Иванов, того села солдатская жена Анна Онисимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно