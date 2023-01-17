(Котова) Анна Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Котова) Анна Онисимовна

(Котова) Анна Онисимовна

avatar

Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1703 г.р.

Мать

1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котов Онисим Павлович

Мать: Котова Мария Алексеевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.01.1780
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемники: Сарапульской Слободы Федор Иванов, того села солдатская жена Анна Онисимова
Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close