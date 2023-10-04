Мартьянов Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянов Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартьянов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартьянова (Лежнёва -?) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартьянова (Лежнёва -?) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартьянова (Лежнёва -?) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартьянова (Лежнёва -?) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартьянова (Лежнёва -?) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартьянова (Лежнёва -?) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартьянова (Лежнёва -?) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартьянова (Лежнёва -?) Нина

Военная служба
Неизвестно
Труженик тыла. Работал в кузнечно-литейном цехе на железной дороге.
Рождение ребёнка
05.01.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартьянова (Лежнёва -?) Нина

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
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Рождение ребёнка
19.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартьянова (Лежнёва -?) Нина

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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