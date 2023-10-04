Мартьянов Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартьянов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Труженик тыла. Работал в кузнечно-литейном цехе на железной дороге.
Рождение ребёнка
05.01.1944
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Рождение ребёнка
19.01.1954
Смерть
Неизвестно