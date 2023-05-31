Ложечка Игорь Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Военная служба
С 19.04.1986 по 18.02.1991
Рождение ребёнка
04.08.1990
Дочь: Гаврилова (Ложечка) Валерия Игоревна
Мать ребёнка: Ложечка Наталья Николаевна
Военная служба
С 01.11.1991 по 20.04.2006
Рождение ребёнка
10.05.1998
Дочь: Ложечка Виктория Игоревна
Мать ребёнка: Ложечка Наталья Николаевна