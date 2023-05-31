Ложечка Игорь Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛожечка Игорь Викторович

Ложечка Игорь Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1967

Отец: Ложечка Виктор Тихонович

Мать: Ложечка (Колесникова) Надежда Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложечка Наталья Николаевна

Военная награда
Неизвестно
Военная служба
С 19.04.1986 по 18.02.1991
Рождение ребёнка
04.08.1990

Дочь: Гаврилова (Ложечка) Валерия Игоревна

Мать ребёнка: Ложечка Наталья Николаевна

Военная служба
С 01.11.1991 по 20.04.2006
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.05.1998

Дочь: Ложечка Виктория Игоревна

Мать ребёнка: Ложечка Наталья Николаевна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.