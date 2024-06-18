Туркова Марина Владимировна 20.09.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Туркова Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1982

Отец: Иванов Владимир Александрович

Мать: Иванова Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
16.07.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Турков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
13.05.2010

Дочь: Туркова Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Турков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
27.12.2019

Сын: Турков Денис Сергеевич

Отец ребёнка: Турков Сергей Николаевич

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