Туркова Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1982
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1982
Рождение ребёнка
16.07.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Турков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
13.05.2010
Дочь: Туркова Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Турков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
27.12.2019
Отец ребёнка: Турков Сергей Николаевич