Марков Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Эльвира
Мать ребёнка: Маркова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркова Вера
Смерть
1941
Причина смерти: погиб