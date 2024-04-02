Марков Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Эльвира

Мать ребёнка: Маркова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Вера

Смерть
1941
Причина смерти: погиб
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