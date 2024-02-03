Шувалов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1952

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

1976 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1952

Отец: Шувалов Алексей Тихонович

Мать: Шувалова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
25.01.1976

Дочь: Жуйкова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Шувалова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
03.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шувалова Мария Михайловна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

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