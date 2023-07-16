Бойко (Мотыкова) Иулиания Григориева
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1886 ст.
Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Артемий Александров Бойко православного вероисповедания вторым браком Деревни Мышковец крестьянка Иулиания Григориева Мотыкова православного вероисповедания вторым ... Показать все
Смерть
Неизвестно