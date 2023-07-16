Бойко (Мотыкова) Иулиания Григориева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Мотыкова) Иулиания Григориева

Место рождения

Мышковцы, Тернопільська область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Мышковцы, Тернопільська область
Бракосочетание
03.02.1886 ст.

Муж: Бойко Артемий Александрович

Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Артемий Александров Бойко православного вероисповедания вторым браком Деревни Мышковец крестьянка Иулиания Григориева Мотыкова православного вероисповедания вторым ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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