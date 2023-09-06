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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тризна) Вера

Мать ребёнка: Тризна (Холявко) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герман (Тризна) Анна

Мать ребёнка: Тризна (Холявко) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Между 1934 и 1938

Сын: Тризна Виктор

Мать ребёнка: Тризна (Холявко) Наталья Дмитриевна

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