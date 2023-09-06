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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тризна) Вера
Мать ребёнка: Тризна (Холявко) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герман (Тризна) Анна
Мать ребёнка: Тризна (Холявко) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Между 1934 и 1938
Сын: Тризна Виктор
Мать ребёнка: Тризна (Холявко) Наталья Дмитриевна