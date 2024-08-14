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Егор Федоров

Место рождения

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Федор Степанов

Мать: Ульяна Федорова

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Ильина

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Андрей Егоров

Мать ребёнка: Аграфена Ильина

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пелагея Егорова

Мать ребёнка: Аграфена Ильина

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Иван Егоров

Мать ребёнка: Аграфена Ильина

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Наталия Егорова

Мать ребёнка: Аграфена Ильина

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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