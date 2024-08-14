Егор Федоров
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Федор Степанов
Мать: Ульяна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Ильина
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Андрей Егоров
Мать ребёнка: Аграфена Ильина
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пелагея Егорова
Мать ребёнка: Аграфена Ильина
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иван Егоров
Мать ребёнка: Аграфена Ильина
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Наталия Егорова
Мать ребёнка: Аграфена Ильина
Смерть
Неизвестно