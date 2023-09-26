Илькаев Расиль Хамисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илькаев Расиль Хамисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1968

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1968

Отец: Илькаев Хамис

Мать: Балтаева Разия Кавыевна

Рождение ребёнка
18.09.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арисова Римма Саимовна

Рождение ребёнка
18.09.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арисова Римма Саимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илькаева Регина Расилевна

Мать ребёнка: Арисова Римма Саимовна

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