Парамонова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарамонова Татьяна

Парамонова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парамонов Даниил Евгеньевич

Отец ребёнка: Парамонов Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парамонов Леонид Евгеньевич

Отец ребёнка: Парамонов Евгений

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