Максим Малафеев 1676 — найти родственников по фамилии на Familio

Максим Малафеев

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1676

умер Между 1704 и 1710

Отец
МалафейНеизвестно г.р.
Супруги
Евдокия Никифоровна1675 г.р.
Дети
Никита Максимович1694 г.р.
Ефрем Максимович1698 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Малафей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1694

Сын: Никита Максимович

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1698

Сын: Ефрем Максимович

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1703

Сын: Фрол Максимович

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Смерть
Между 1704 и 1710

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Ирина Максимовна

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

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