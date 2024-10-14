Максим Малафеев
мужской, родился 1676
умер Между 1704 и 1710
ОтецМалафейНеизвестно г.р.
Супруги
Евдокия Никифоровна1675 г.р.
Дети
Никита Максимович1694 г.р.
Ефрем Максимович1698 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Малафей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1694
Сын: Никита Максимович
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1698
Сын: Ефрем Максимович
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1703
Сын: Фрол Максимович
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Смерть
Между 1704 и 1710
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Ирина Максимовна
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна