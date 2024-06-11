Параскева Игнатьева
Место рождения
Дата рождения09.10.1852 ст.
Дата смерти23.10.1852 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1852 ст.
Отец: Игнатий Алексеевич
Мать: Матрона Егоровна
ФС МК сн 502 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFP-87M?i=501&wc=Q866-XYB%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377606001&cc=1921824
Смерть
23.10.1852 ст.
Фс Мк сн 517 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFP-848?i=516&wc=Q866-XYB%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377606001&cc=1921824