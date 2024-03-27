Солоха Антон Аврамович
Место рождениястаница Черноерковская Славянского района?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Солоха Авраам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1910
Мать ребёнка: Солоха Вера Иосифовна
Рождение ребёнка
12.11.1912
Дочь: Титова (Солоха) Анна
Мать ребёнка: Солоха Вера Иосифовна
Рождение ребёнка
02.06.1915
Дочь: Некрасова (Солоха) Елена Антоновна
Мать ребёнка: Солоха Вера Иосифовна
Рождение ребёнка
02.06.1917
Дочь: Кондратенко (Солоха) Марфа
Мать ребёнка: Солоха Вера Иосифовна
Смерть
Неизвестно