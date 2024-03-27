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Солоха Антон Аврамович

Место рождения

станица Черноерковская Славянского района?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солоха Авраам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1910

Сын: Солоха Степан Антонович

Мать ребёнка: Солоха Вера Иосифовна

Рождение ребёнка
12.11.1912

Дочь: Титова (Солоха) Анна

Мать ребёнка: Солоха Вера Иосифовна

Рождение ребёнка
02.06.1915

Дочь: Некрасова (Солоха) Елена Антоновна

Мать ребёнка: Солоха Вера Иосифовна

Рождение ребёнка
02.06.1917

Дочь: Кондратенко (Солоха) Марфа

Мать ребёнка: Солоха Вера Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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