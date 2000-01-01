- Петр Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Петр Филиппович

- Петр Филиппович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1819

Отец: не указан

Мать: - Феодора Гаврилова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close