Фирсов Юрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсов Юрий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фирсов Дмитрий Иванович

Мать: Фирсова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Волгоград
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