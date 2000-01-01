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(Селезнева) Валентина Петровна
(Селезнева) Валентина Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1954
Пол
Женский
Отец
Селезнев Петр Михайлович
1917 г.р.
Мать
Селезнева Мария (?)
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1954
Отец:
Селезнев Петр Михайлович
Мать:
Селезнева Мария (?)
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