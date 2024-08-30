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Алешина Марфа Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алешин Никифор Борисович

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Алешина) Василиса Никифоровна

Отец ребёнка: Алешин Никифор Борисович

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Алешина) Василиса Никифоровна

Отец ребёнка: Алешин Никифор Борисович

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Алешина) Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Алешин Никифор Борисович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Алешин Василий Никифорович

Отец ребёнка: Алешин Никифор Борисович

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