Алешина Марфа Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Алешина) Василиса Никифоровна
Отец ребёнка: Алешин Никифор Борисович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Алешина) Василиса Никифоровна
Отец ребёнка: Алешин Никифор Борисович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Алешина) Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Алешин Никифор Борисович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Алешин Василий Никифорович
Отец ребёнка: Алешин Никифор Борисович