Волков Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Федор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1886 г.р.

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Максимова

Рождение ребёнка
10.02.1879 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Максимова

Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Волков Александр Федорович

Мать ребёнка: Анастасия Максимова

Смерть
Неизвестно

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