Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1989 г.р.

Дети

2015 г.р.

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.07.2014

Жена: Юлия

Рождение ребёнка
24.12.2015

Дочь: ?

Мать ребёнка: Юлия

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