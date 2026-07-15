Князь Оболенский АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 1712 — найти родственников по фамилии на Familio

Князь Оболенский АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1712

умер 1768

Мать
Княгиня Оболенская (Рутинская) СТЕФАНИДА ИВАНОВНАОколо 1685 г.р.
Отец
Князь Оболенский МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ1686 г.р.
Супруги
Княгиня Оболенская (Милославская) АННА МИХАЙЛОВНА1717 г.р.
Дети
Князь Оболенский ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ03.06.1742 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Князь Оболенский МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ

Мать: Княгиня Оболенская (Рутинская) СТЕФАНИДА ИВАНОВНА

Бракосочетание
Около 1741

Жена: Княгиня Оболенская (Милославская) АННА МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
03.06.1742

Сын: Князь Оболенский ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: Княгиня Оболенская (Милославская) АННА МИХАЙЛОВНА

Смерть
1768

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