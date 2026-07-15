Князь Оболенский АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
мужской, родился 1712
умер 1768
МатьКнягиня Оболенская (Рутинская) СТЕФАНИДА ИВАНОВНАОколо 1685 г.р.
ОтецКнязь Оболенский МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ1686 г.р.
Супруги
Дети
Князь Оболенский ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ03.06.1742 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Бракосочетание
Около 1741
Рождение ребёнка
03.06.1742
Сын: Князь Оболенский ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: Княгиня Оболенская (Милославская) АННА МИХАЙЛОВНА
Смерть
1768