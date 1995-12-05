Прошина Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.12.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1931
Дочь: Дубовицкая Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Чаваин Василий
Старая Рязань, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.05.1939
Отец ребёнка: Прошин Сергей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чаваин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прошин Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Прошин Сергей Семенович
Смерть
05.12.1995
Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область