Прошина Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прошина Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1931

Дочь: Дубовицкая Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Чаваин Василий

Старая Рязань, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.05.1939

Сын: Прошин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Прошин Сергей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаваин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прошин Сергей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прошин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Прошин Сергей Семенович

Смерть
05.12.1995
Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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