Бодрягина (Ряховская) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодрягина (Ряховская) Лидия Ивановна

Место рождения

Астапово, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

06.10.1925

Дата смерти

17.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1925

Отец: Ряховский Иван

Мать: Ряховская Просковья Александровна

Астапово, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.04.1949

Дочь: Люлькова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Бодрягин Николай Алексеевич

Астапово, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.03.1951

Дочь: Язькова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Бодрягин Николай Алексеевич

Астапово, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
31.07.1953

Сын: Бодрягин Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Бодрягин Николай Алексеевич

Астапово, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.04.1955

Сын: Бодрягин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Бодрягин Николай Алексеевич

Астапово, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.10.1959

Дочь: Савельева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Бодрягин Николай Алексеевич

Астапово, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бодрягин Николай Алексеевич

Смерть
17.01.1983
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