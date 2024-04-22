Бодрягина (Ряховская) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.10.1925
Дата смерти17.01.1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1925
Отец: Ряховский Иван
Рождение ребёнка
27.04.1949
Дочь: Люлькова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Бодрягин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
04.03.1951
Дочь: Язькова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Бодрягин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
31.07.1953
Сын: Бодрягин Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Бодрягин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
17.04.1955
Сын: Бодрягин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Бодрягин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
16.10.1959
Дочь: Савельева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Бодрягин Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.1983