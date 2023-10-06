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Лемзякова Фекла Никитична

Место рождения

Павловка, Моршанский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловка, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проскурякова (Лемзякова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Лемзяков Иван Никитович

Павловка, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лемзякова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Лемзяков Иван Никитович

Павловка, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лемзяков Иван Никитович

Рождение ребёнка
26.09.1902 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лемзяков Иван Никитович

Павловка, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1907 ст.

Сын: Лемзяков Александр Иванович

Отец ребёнка: Лемзяков Иван Никитович

Павловка, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Лемзяков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Лемзяков Иван Никитович

Павловка, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1917 ст.

Сын: Лемзяков Василий Иванович

Отец ребёнка: Лемзяков Иван Никитович

Павловка, Моршанский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно

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