Глушенков Иван Симиенов
Место рождения
Дата рождения16.09.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1818
Крещение
17.09.1818
воспреемники: Яковъ Ивановъ и Татяна Емельянова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1838
Поручители По жениху Онаго жь Села уделная кресьяне Василиі Борисовъ Яготкинъ, Матьвей Козминъ Шишовъ, Матьвей Фѣдотовъ Живодеровъ, Козма Агафоновъ Калеткинъ; по невесте Онаго ж села уделная кресьяне ... Показать все
Рождение ребёнка
18.07.1840
Мать ребёнка: Глушенкова Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
05.02.1842
Дочь: Агапия Иванова
Мать ребёнка: Глушенкова Дарья Алексеева
Смерть
Неизвестно