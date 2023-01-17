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Глушенков Иван Симиенов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.09.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1818

Отец: Глушенков Симиен Яковлев

Мать: Глушенкова Ефимия (Афимья) Афанасьева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
17.09.1818
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Яковъ Ивановъ и Татяна Емельянова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1838

Жена: Глушенкова Дарья Алексеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители По жениху Онаго жь Села уделная кресьяне Василиі Борисовъ Яготкинъ, Матьвей Козминъ Шишовъ, Матьвей Фѣдотовъ Живодеровъ, Козма Агафоновъ Калеткинъ; по невесте Онаго ж села уделная кресьяне ... Показать все
Рождение ребёнка
18.07.1840

Сын: Глушенков Емельян Иванов

Мать ребёнка: Глушенкова Дарья Алексеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1842

Дочь: Агапия Иванова

Мать ребёнка: Глушенкова Дарья Алексеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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