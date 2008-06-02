Давлетбаев Идуарт Фатхетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетбаев Идуарт Фатхетдинович

Место рождения

Деревня Саитбаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

01.07.1929

Дата смерти

02.06.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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1958 г.р.
Скрыто настройками приватности
1965 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давлетбаева (Гареева) Азалия Шарифьяновна

Рождение ребёнка
12.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетбаева (Гареева) Азалия Шарифьяновна

Рождение ребёнка
25.10.1958

Сын: Давлетбаев Фидарис Идуартович

Мать ребёнка: Давлетбаева (Гареева) Азалия Шарифьяновна

Рождение ребёнка
10.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетбаева (Гареева) Азалия Шарифьяновна

Рождение ребёнка
11.01.1965

Сын: Давлетбаев Фавит Идуартович

Мать ребёнка: Давлетбаева (Гареева) Азалия Шарифьяновна

Рождение ребёнка
13.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетбаева (Гареева) Азалия Шарифьяновна

Смерть
02.06.2008
Похороны
Неизвестно

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