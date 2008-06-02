Давлетбаев Идуарт Фатхетдинович
Место рожденияДеревня Саитбаево, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения01.07.1929
Дата смерти02.06.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1955
Рождение ребёнка
25.10.1958
Сын: Давлетбаев Фидарис Идуартович
Мать ребёнка: Давлетбаева (Гареева) Азалия Шарифьяновна
Рождение ребёнка
10.06.1961
Рождение ребёнка
11.01.1965
Сын: Давлетбаев Фавит Идуартович
Мать ребёнка: Давлетбаева (Гареева) Азалия Шарифьяновна
Рождение ребёнка
13.02.1971
Смерть
02.06.2008
Похороны
Неизвестно