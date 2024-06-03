Якушкина Просковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Мокша
Рождение ребёнка
04.02.1930
Сын: Якушкин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Якушкин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Якушкин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
15.04.1938
Дочь: Якушкина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Якушкин Василий Васильевич