Якушкина Просковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушкина Просковья Ивановна

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Место рождения

Мордовские Полянки, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовские Полянки, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Мокша
Рождение ребёнка
04.02.1930

Сын: Якушкин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Якушкин Василий Васильевич

Мордовские Полянки, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1934

Сын: Якушкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Якушкин Василий Васильевич

Мордовские Полянки, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.04.1938

Дочь: Якушкина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Якушкин Василий Васильевич

Мордовские Полянки, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия

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