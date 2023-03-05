Соломахина Ирина Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина Ирина Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.01.1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1868

Дочь: Васса Степановна

Отец ребёнка: Саломахин Степан Ефимович

Рождение ребёнка
01.08.1875

Сын: Соломахин ? Степанович

Отец ребёнка: Саломахин Степан Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломахин Степан Ефимович

1 жена
Смерть
10.01.1908
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
от старости
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