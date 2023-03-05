Соломахина Ирина Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.01.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1868
Дочь: Васса Степановна
Отец ребёнка: Саломахин Степан Ефимович
Рождение ребёнка
01.08.1875
Отец ребёнка: Саломахин Степан Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
1 жена
Смерть
10.01.1908
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
от старости