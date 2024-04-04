Неонила Константиновна
женский, родилась 15.10.1869 ст., Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецВяцкий Константин Емельянов18.05.1842 ст. г.р.
МатьЕфремова Степанида ИвановаС 1839 по 1841 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1869 ст.
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Крещение
19.10.1869 ст.
Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно