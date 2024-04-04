Неонила Константиновна 15.10.1869 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Неонила Константиновна

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 15.10.1869 ст., Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Вяцкий Константин Емельянов18.05.1842 ст. г.р.
Мать
Ефремова Степанида ИвановаС 1839 по 1841 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1869 ст.

Отец: Вяцкий Константин Емельянов

Мать: Ефремова Степанида Иванова

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Крещение
19.10.1869 ст.
Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.