Сегал ОЛЬГА АДОЛЬФОВНА Около 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Сегал ОЛЬГА АДОЛЬФОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась Около 1875

умерла 1942

Супруги
Сегал МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧОколо 1870 г.р.
Дети
Сегал ГЕРМАН МИХАЙЛОВИЧ17.05.1897 г.р.
Сегал ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапегина (Сегал) НИНА МИХАЙЛОВНА

Отец ребёнка: Сегал МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сегал МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
17.05.1897

Сын: Сегал ГЕРМАН МИХАЙЛОВИЧ

Отец ребёнка: Сегал МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
1900

Сын: Сегал ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Отец ребёнка: Сегал МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
1904

Сын: Сегал БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

Отец ребёнка: Сегал МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Смерть
1942

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