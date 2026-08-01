Сегал ОЛЬГА АДОЛЬФОВНА
женский, родилась Около 1875
умерла 1942
Супруги
Сегал МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧОколо 1870 г.р.
Дети
Сегал ГЕРМАН МИХАЙЛОВИЧ17.05.1897 г.р.
Сегал ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ1900 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапегина (Сегал) НИНА МИХАЙЛОВНА
Отец ребёнка: Сегал МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1897
Отец ребёнка: Сегал МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Сегал МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Сегал МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Смерть
1942