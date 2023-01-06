Моломорко Сысой Константинович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 1941
Рождение ребёнка
09.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Моломорко (Тимофеева) Феня (Федосия) Тимофеевна
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Смерть
Неизвестно