Моломорко Сысой Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моломорко Сысой Константинович

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Место рождения

Подол, Чепельская волость, Велижский уезд

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Подол, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 1941

Жена: Моломорко (Тимофеева) Феня (Федосия) Тимофеевна

Подол, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моломорко (Тимофеева) Феня (Федосия) Тимофеевна

Подол, Чепельская волость, Велижский уезд
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Смерть
Неизвестно

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