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Проваторов Семен Викулин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1642

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1642

Отец: Проваторов Викула Кузьмин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1660

Сын: Проваторов Федор Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Проваторов Трофим Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Проваторов Онтон (Антон) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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