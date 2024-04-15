Проваторов Семен Викулин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1642
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1642
Отец: Проваторов Викула Кузьмин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1660
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1670
Сын: Проваторов Трофим Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Проваторов Онтон (Антон) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно