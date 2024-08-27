Боброва (Михалёва) Диана Наильевна
Место рожденияУзбекистан, Ташкент
Дата рождения03.11.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1969
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
14.03.1991
Рождение ребёнка
25.09.1991
Сын: Бобров Алексей Александрович
Отец ребёнка: Бобров Александр Владимирович
Бракосочетание
11.08.2001
Рождение ребёнка
03.12.2003
Отец ребёнка: Аитов Искандер Ринатович