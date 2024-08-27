Боброва (Михалёва) Диана Наильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва (Михалёва) Диана Наильевна

Место рождения

Узбекистан, Ташкент

Дата рождения

03.11.1969

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1969

Отец: Михалёва Наиль Илячетдинович

Мать: (Кирчанова) Валентина Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно

Муж: Бобров Александр Владимирович

Бракосочетание
14.03.1991

Муж: Бобров Александр Владимирович

Рождение ребёнка
25.09.1991

Сын: Бобров Алексей Александрович

Отец ребёнка: Бобров Александр Владимирович

Бракосочетание
11.08.2001

Муж: Аитов Искандер Ринатович

Рождение ребёнка
03.12.2003

Сын: Аитов Кир Искандерович

Отец ребёнка: Аитов Искандер Ринатович

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