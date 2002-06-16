Тюрин Игнат Спиридонович
Место рожденияТульская обл., Ефремовский уезд., с. Павло-хуторское, Павлохуторской волости
Дата рождения1878
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская обл., Ефремовский уезд., с. Павло-хуторское, Павлохуторской волости
Рождение ребёнка
06.10.1909
Дочь: Пикман Зинаида Игнатьевна
Мать ребёнка: Тюрина Прасковья Григорьевна
д. Пуршево, ст. Обираловка, Московской обл (г. Железнодорожный)
Смерть
1933