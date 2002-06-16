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Тюрин Игнат Спиридонович

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Место рождения

Тульская обл., Ефремовский уезд., с. Павло-хуторское, Павлохуторской волости

Дата рождения

1878

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская обл., Ефремовский уезд., с. Павло-хуторское, Павлохуторской волости
Рождение ребёнка
06.10.1909

Дочь: Пикман Зинаида Игнатьевна

Мать ребёнка: Тюрина Прасковья Григорьевна

д. Пуршево, ст. Обираловка, Московской обл (г. Железнодорожный)
Смерть
1933
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