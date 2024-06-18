Кириллов Петр Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Кириллов Митрофан
Мать: Кириллова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Александр Петрович
Мать ребёнка: Кириллова (Горемыкина) Анна Ильинишна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кириллова (Горемыкина) Анна Ильинишна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышова (Кириллова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Кириллова (Горемыкина) Анна Ильинишна
Бракосочетание
01.11.1902
Бракосочетание
01.11.1902
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно