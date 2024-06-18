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Кириллов Петр Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Кириллов Митрофан

Мать: Кириллова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Александр Петрович

Мать ребёнка: Кириллова (Горемыкина) Анна Ильинишна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Кириллова (Горемыкина) Анна Ильинишна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова (Кириллова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Кириллова (Горемыкина) Анна Ильинишна

Бракосочетание
01.11.1902

Жена: Кириллова (Горемыкина) Анна Ильинишна

Бракосочетание
01.11.1902

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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